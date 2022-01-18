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В Университете «Дубна» открывается школа технологического предпринимательства

вторник, 18 января 2022 | 12:07    
Новости
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Это проект опережающего уровня, который поможет студентам освоить важное для будущей карьеры направление деятельности.

В программе обучения в школе — бизнес-планирование, маркетинг (исследование рынка), финансовый анализ, дисциплины, связанные с управлением проектами. Школа даст возможность получить дополнительные, востребованные на рынке навыки.

Также будут формироваться короткие образовательные модули, нацеленные на изучение студентами предметов, востребованных в сфере инновационных технологий. В основе работы над созданием студенческих проектов в области инновационных технологий будет работа в команде.

Слушателями школы могут стать студенты всех направлений обучения. Ведь чем разнообразнее команда, тем более интересное получается решение.

Подробно - в видеорепортаже Телеканала Универсум.

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