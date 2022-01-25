В Университете "Дубна" делают линзы для черенковского телескопа

Создание такого телескопа реализуется в сотрудничестве НИИЯФ МГУ, Иркутского университета, Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ при участии Университета «Дубна».

Черенковский телескоп предназначен для регистрации космических и гамма-лучей в диапазоне, недоступном для космических приборов, и дает возможность проникнуть в самые далекие уголки Вселенной.

Этот проект поставил перед Центром цифрового производства новые задачи, благодаря которым шло освоение новых технологий, придумывались нестандартные пути решения изготовления деталей для научного оборудования.