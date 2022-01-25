В Университете "Дубна" делают линзы для черенковского телескопа

вторник, 25 января 2022 | 22:19
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В Центре цифрового производства Университета изготавливают линзы для телескопа с уникальными параметрами.
Создание такого телескопа реализуется в сотрудничестве НИИЯФ МГУ, Иркутского университета, Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ при участии Университета «Дубна».
Черенковский телескоп предназначен для регистрации космических и гамма-лучей в диапазоне, недоступном для космических приборов, и дает возможность проникнуть в самые далекие уголки Вселенной.
Этот проект поставил перед Центром цифрового производства новые задачи, благодаря которым шло освоение новых технологий, придумывались нестандартные пути решения изготовления деталей для научного оборудования.