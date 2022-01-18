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В Подмосковье начался зимний учет охотничьих видов животных

вторник, 18 января 2022 | 19:13    
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Учет продлится 2 месяца и проводится силами специалистов.

К основным видам охотничьих животных относят: лося, косулю, кабана, благородного и пятнистого оленей, волка, лисицу, куниц, хорей, горностаев, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухаря и серую куропатку.

«Работа предстоит большая: в регионе свыше 60 охотхозяйств, на каждое приходится 10-12 маршрутов. В общей сложности сотрудникам придется преодолеть свыше 7 тыс. км по зимнему бездорожью. На основании анализа полученных данных будут приниматься решения об определении квот и норм допустимой добычи», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В регионе сейчас обитает 70 видов охотничьих животных. Также в подмосковных лесах можно встретить енотовидную собаку, бобров, барсуков, американскую норку, горностая, ондатру, вальдшнепа, перепела, коростель.

Водятся и водоплавающие птицы - кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, а из болотных птиц - бекас, гаршнеп, камышница, лысуха, и другие.

Тэги: 
экология
Подмосковье
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
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