В окрестностях Дубны продолжается строительство велодорожки "Москва - Санкт-Петербург"

пятница, 28 января 2022 | 16:49    
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Новый участок начинается от причала «Ударная» на Канале имени Москвы и продолжается до реки Сестра. Его протяженность составляет около 33 километров, он уже принят в эксплуатацию и ждет туристов и спортсменов.

На днях строители завершили работы по обустройству деревянного настила в обход гидроузла Канала имени Москвы в районе шлюза №2 (поселок Темпы). Подрядчик обещает, что на всех труднопроходимых и болотистых участках велотрассы "Вело1" будут создаются такие же безопасные деревянные настилы - путепроводы.

Тэги: 
Вело1
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