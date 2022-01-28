В окрестностях Дубны продолжается строительство велодорожки "Москва - Санкт-Петербург"

пятница, 28 января 2022 | 16:49
Новости42
Новый участок начинается от причала «Ударная» на Канале имени Москвы и продолжается до реки Сестра. Его протяженность составляет около 33 километров, он уже принят в эксплуатацию и ждет туристов и спортсменов.
На днях строители завершили работы по обустройству деревянного настила в обход гидроузла Канала имени Москвы в районе шлюза №2 (поселок Темпы). Подрядчик обещает, что на всех труднопроходимых и болотистых участках велотрассы "Вело1" будут создаются такие же безопасные деревянные настилы - путепроводы.