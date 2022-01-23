В Кимрах женщина помогла убийце скрыть следы

воскресенье, 23 января 2022 | 11:32
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В Кимрский городской суд поступило уголовное дело 49-летней местной жительницы. Она обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления – убийства (статья 316 Уголовного кодекса РФ).
Из материалов дела следует, что обвиняемая была в квартире знакомых мужчины и женщины, где они вместе пили алкоголь. Во время застолья между знакомыми возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
После убийства женщина попросила обвиняемую помочь скрыть следы, на что последняя согласилась. Они завернули труп в покрывало, перевязали верёвкой и выбросили в пруд недалеко от дома.
В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела жительницы Кимр к производству.