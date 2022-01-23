В Кимрах женщина помогла убийце скрыть следы

Из материалов дела следует, что обвиняемая была в квартире знакомых мужчины и женщины, где они вместе пили алкоголь. Во время застолья между знакомыми возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в голову. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

После убийства женщина попросила обвиняемую помочь скрыть следы, на что последняя согласилась. Они завернули труп в покрывало, перевязали верёвкой и выбросили в пруд недалеко от дома.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного дела жительницы Кимр к производству.