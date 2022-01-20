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В Кимрах состоялась орнитологическая сенсация прошедшего года

четверг, 20 января 2022 | 11:23    
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28 декабря 2021 года профессиональному фотографу Альберту Янкевичу впервые удалось запечатлеть для истории новую для Северного Подмосковья птицу – сирийского дятла.

Сирийский дятел – исконный обитатель Ближнего Востока и запада Передней Азии. На рубеже XIX и XX веков его гнездовой ареал стал расширяться, и постепенно он достиг Балкан и юга Восточной Европы. В 1980 году сирийский дятел впервые был отмечен в Беларуси, а в 1990-х годах – в Воронежской и Брянской областях. В настоящее время он активно расселяется по центральным областям России – Липецкой, Московской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульской – и Поволжью. И вот теперь добрался и до нас.

Надо отметить, что Кимры – самая северная точка регистрации сирийского дятла не только в России, но и в мире!

Остается добавить, что сирийский дятел очень похож на самого обычного нашего дятла – большого пестрого. Отличается от последнего чертами биологии и деталями окраски: в частности, отсутствием черных перемычек на белых боках головы, соединяющих у большого пестрого дятла черные усы и черный зашеек.

Тэги: 
экология
Кимры
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