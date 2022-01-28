В Кимрах сгорел грузовой автомобиль "Газель-бизнес", оборудованный газо-балонным оборудованием

пятница, 28 января 2022 | 16:06    
Новости
     15
В пятницу, 28 января в 14:15, водитель на небольшой скорости двигался вдоль улицы Горького в районе Заречье.

Неожиданно из дефлектора показались языки пламени. Водитель заглушил двигатель, выскочил из салона и попытался штатным огнетушителем погасить пламя. Но это ему не удалось. Одновременно позвонил в службу "01" и сообщил о происшествии.

Пожарные уже через 5 минут были на месте и приступили к тушению автомобиля. Возгорание ликвидировано было за несколько минут, но сила и скорость распространения огня были таковы, что моторный отсек и салон выгорели полностью.

Экспертиза должна установить причину пожара, но автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Тэги: 
Кимры
авто
пожар
Читать Дубна.Ru в

 

25.01.2022 | 11:15   
Новости
    194
Выпускник гимназии из города Кимры полетит в космос в марте 2022 года
Выпускник гимназии №2 города Кимры, Корсаков Сергей, полетит в космос 28 марта 2022 года в составе основного экипажа...
Кимры | космос | соотечественники
23.01.2022 | 11:32   
Новости
    123
В Кимрах женщина помогла убийце скрыть следы
В Кимрский городской суд поступило уголовное дело 49-летней местной жительницы. Она обвиняется в укрывательстве особо...
Кимры | криминал
27.01.2022 | 14:09   
Новости
    22
Спасатели из Дубны провели профилактический рейд на Московском море
В среду, 26 января, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические...
Мособлпожспас | профилактика | Московское море