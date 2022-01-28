В Кимрах сгорел грузовой автомобиль "Газель-бизнес", оборудованный газо-балонным оборудованием

пятница, 28 января 2022 | 16:06
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В пятницу, 28 января в 14:15, водитель на небольшой скорости двигался вдоль улицы Горького в районе Заречье.
Неожиданно из дефлектора показались языки пламени. Водитель заглушил двигатель, выскочил из салона и попытался штатным огнетушителем погасить пламя. Но это ему не удалось. Одновременно позвонил в службу "01" и сообщил о происшествии.
Пожарные уже через 5 минут были на месте и приступили к тушению автомобиля. Возгорание ликвидировано было за несколько минут, но сила и скорость распространения огня были таковы, что моторный отсек и салон выгорели полностью.
Экспертиза должна установить причину пожара, но автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.