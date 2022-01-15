В Кимрах продают одно из самых знаменитых предприятий России - Савеловский машиностроительный завод

Савеловский машиностроительный завод был открыт в Кимрах в 1915 году. Около сотни лет он являлся одним из признанных флагманов отечественного машиностроения. Еще в начале 2000 годов ООО СМЗ занимал лидирующие позиции на рынке производителей станков с ЧПУ, в том числе, обрабатывающих центров нового поколения. Кимрский завод считался одним из наиболее крупных станкостроительных предприятий России по проектированию и производству высокотехнологичного уникального оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе ВПК.

В 21 веке для Савеловского машиностроительного завода наступили трудные времена. Судьбу предприятия подкосило нечистое на руку руководство. Как раз накануне векового юбилея было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора СМЗ Сергей Чижикова. По версии следствия, Чижиков вместе с заместителем главного конструктора предприятия предоставил в Минпромторг России фиктивные документы о выполнении заводом работ по госконтрактам в сфере станкостроения. Таким образом были похищены 127 млн рублей, выделенные в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы. При этом перед работниками завода образовалась большая задолженность по заработной плате. По итогам судебного разбирательства бывший генеральный директор зам главного конструктора были приговорены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.

После этого Савеловский машиностроительный несколько раз менял собственников. В 2017 году был признан банкротом. Восстановить легендарное отечественное производство так и не удалось.