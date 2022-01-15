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В Кимрах продают одно из самых знаменитых предприятий России - Савеловский машиностроительный завод

суббота, 15 января 2022 | 21:52    
Новости
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Объявление о продаже производственных помещений общей площадью 158 799,9 квадратных метра размещено на сайте «Авито». Стоимость всех зданий и земельных участков, входящих в заводской комплекс, а также 138 позиций движимого имущества оценена в 229 миллионов рублей.

Савеловский машиностроительный завод был открыт в Кимрах в 1915 году. Около сотни лет он являлся одним из признанных флагманов отечественного машиностроения. Еще в начале 2000 годов ООО СМЗ занимал лидирующие позиции на рынке производителей станков с ЧПУ, в том числе, обрабатывающих центров нового поколения. Кимрский завод считался одним из наиболее крупных станкостроительных предприятий России по проектированию и производству высокотехнологичного уникального оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе ВПК.

В 21 веке для Савеловского машиностроительного завода наступили трудные времена. Судьбу предприятия подкосило нечистое на руку руководство. Как раз накануне векового юбилея было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора СМЗ Сергей Чижикова. По версии следствия, Чижиков вместе с заместителем главного конструктора предприятия предоставил в Минпромторг России фиктивные документы о выполнении заводом работ по госконтрактам в сфере станкостроения. Таким образом были похищены 127 млн рублей, выделенные в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы. При этом перед работниками завода образовалась большая задолженность по заработной плате. По итогам судебного разбирательства бывший генеральный директор зам главного конструктора были приговорены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тысяч рублей.

После этого Савеловский машиностроительный несколько раз менял собственников. В 2017 году был признан банкротом. Восстановить легендарное отечественное производство так и не удалось.

"Наверное пожилое поколение, которое проработало здесь большую часть своей жизни , если не всю жизнь, прочитав эту новость, испытывают боль и разочарование. Они никогда не думали, что доживут до такого времени, когда завод , который некогда процветал и кормил весь город рухнет. Крепитесь, уважаемые ветераны. Вы не заслужили такого. Но таковы сейчас реалии жизни", – комментируют объявление о продаже помещений Савеловского завода в группе «Подслушано Кимры».

Тэги: 
Кимры
бизнес
история
Источник:
TveriGrad
Автор:
Редакция Новостей
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