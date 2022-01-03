В Госдуме предложили размещать на алкогольной продукции «страшные картинки»

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом», — уточнил парламентарий.

По его словам, примерно 65-70 процентов площади упаковки должны занимать фотографии, изображающие «трагические последствия» употребления спиртного, а также подпись, что алкоголь убивает в любых количествах. Депутат заключил, что главная цель такой инициативы — защитить россиян.