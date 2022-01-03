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В Госдуме предложили размещать на алкогольной продукции «страшные картинки»

понедельник, 03 января 2022 | 11:25    
Новости
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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил размещать на алкогольной продукции «страшные картинки», как на пачках сигарет.

«В России на пачках сигарет достаточно давно размещают страшные картинки, которые предупреждают о вреде употребления никотиновой продукции. Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом», — уточнил парламентарий.

По его словам, примерно 65-70 процентов площади упаковки должны занимать фотографии, изображающие «трагические последствия» употребления спиртного, а также подпись, что алкоголь убивает в любых количествах. Депутат заключил, что главная цель такой инициативы — защитить россиян.

Тэги: 
алкоголь
закон
Источник:
Lenta.ru
Автор:
Редакция Новостей
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