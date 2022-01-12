В Дубне состоялся 3-й фестиваль по шахматам «Рождественские встречи-2022»

В турнире по классике приняли участие 25 шахматистов из Москвы, Дубны, Запрудни, Озёр и Республики Того. Первым в абсолютном зачёте финишировал Игорь Пителин (Дубна), набравший 7,5 очка из 8 и оторвавшийся на два очка от ближайших преследователей. Три шахматиста разделили 2-4-е места. По дополнительным показателям второе место присуждено Алексею Водневу (Дубна), третье – Юрию Сеппу (Запрудня), четвертое – Михаилу Стровскому, представляющему Республику Того.

Лучшими в номинациях стали: Алексей Воднев (Дубна) — среди ветеранов; Никита Гердт (СШ «Дубна») — среди мальчиков и девочек до 11 лет; Владияр Альперт (СШ «Дубна») — среди юношей и девушек до 15 лет; София Губарева (Дубна) — среди женщин.

В турнире по быстрым шахматам участвовало 49 шахматистов, представляющих Дубну, Москву, Яхрому, Тверь, Запрудню, Озёры, Дмитров. Три участника пришли к финишу с одинаковым результатом (6 очков из 7). Дополнительные показатели расставили шахматистов в следующем порядке: 1-е место – Сергей Гухман (Тверь), 2-е – Виктория Кобозева(Дубна), 3-е – Алексей Лаптев (Дубна).

В номинациях сильнейшими стали: Игорь Сергеев (Дубна) – среди ветеранов; Кирилл Фоминых (Москва) — среди мальчиков и девочек до 11 лет; Григорий Фирсов (СШ «Дубна) — среди юношей и девушек до 15 лет; Виктория Кобозева (Дубна) – среди женщин.

Сеанс одновременной игры на 27 досках провёл международный гроссмейстер Игорь Глек – победитель и призёр многих крупных соревнований, был 12-м в мировом рейтинг-листе. Гроссмейстер победил с общим счётом 24:3 — победа в 22 партиях, поражение от Алексея Лаптева и ничьи с Алексеем Водневым, Софией Губаревой, Сергеем Гухманом, Юрием Сеппом.