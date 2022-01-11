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В Дубне семь семей получили социальные выплаты для приобретения жилья

вторник, 11 января 2022 | 11:32    
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Глава Дубны вручил семьям наукограда свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства.

В семье Лозовых шесть человек, в семье Сазоновых – пятеро, в семьях Фоминых, Аксеновых, Парахиных, Никулиных и Лебедевых – по трое. Теперь у них есть возможность купить квартиру или построить дом на территории Московской области, срок действия сертификата – семь месяцев.

Нуждающимися в жилых помещениях три молодые семьи были признаны в 2019 году, еще три – в 2020-м и одна – в 2021-м. Участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» они стали в прошлом и позапрошлом году.

Общая сумма предоставляемой социальной выплаты для всех семей превышает 12 млн рублей, в том числе 1,8 млн – из федерального бюджета, по 5,2 млн – из регионального и городского бюджетов.

Напомним, реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище».

Тэги: 
Дубна
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