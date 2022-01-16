В Дубне прошла ежегодная лыжная эстафета памяти основателя и главного конструктора ГосМКБ «Радуга» А.Я.Березняка

Погодные условия сегодня? 15 декабря, благоприятствовали лыжным гонкам: пара градусов ниже нуля и хороший снежный покров. Местом соревнований стала лесопарковая зона на улице Макаренко в Левобережье.

В командных стартах приняли участие любители спорта из разных подразделений ГосМКБ «Радуга», сборные предприятий, организаций и школ Дубны. Их тепло приветствовал генеральный директор ГосМКБ Владимир Николаевич Трусов.

Командная гонка на 4 км состояла из пяти кругов: мужчины начинали и завершали эстафету, преодолевая по 1600 метров, женщины бежали 800 метров.

Для ветеранов «Радуги», соратников Березняка, проводился лыжный пробег без учета времени. Перед выходом на дистанцию они возложили цветы к бюсту Александра Яковлевича у проходной предприятия.

Заслуженные награды вручены победителям и призерам среди подразделений ГосМКБ, сборных команд организаций и учреждений Дубны, школ и гимназий. А заряд бодрости и хорошего настроения получили все спортсмены и болельщики.