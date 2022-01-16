-3,4°
Влажность: 71% ↓
Давление: 738,8 мм

В Дубне прошла ежегодная лыжная эстафета памяти основателя и главного конструктора ГосМКБ «Радуга» А.Я.Березняка

воскресенье, 16 января 2022 | 00:09    
Новости
     11
Более четырех десятилетий эти соревнования организуют администрация и профсоюзный комитет ГосМКБ, одного из градообразующих предприятий Дубны.

Погодные условия сегодня? 15 декабря, благоприятствовали лыжным гонкам: пара градусов ниже нуля и хороший снежный покров. Местом соревнований стала лесопарковая зона на улице Макаренко в Левобережье.

В командных стартах приняли участие любители спорта из разных подразделений ГосМКБ «Радуга», сборные предприятий, организаций и школ Дубны. Их тепло приветствовал генеральный директор ГосМКБ Владимир Николаевич Трусов.

Командная гонка на 4 км состояла из пяти кругов: мужчины начинали и завершали эстафету, преодолевая по 1600 метров, женщины бежали 800 метров.

Для ветеранов «Радуги», соратников Березняка, проводился лыжный пробег без учета времени. Перед выходом на дистанцию они возложили цветы к бюсту Александра Яковлевича у проходной предприятия.

Заслуженные награды вручены победителям и призерам среди подразделений ГосМКБ, сборных команд организаций и учреждений Дубны, школ и гимназий. А заряд бодрости и хорошего настроения получили все спортсмены и болельщики.

Тэги: 
соревнования
лыжи
Дубна
ГосМКБ Радуга
Читать Дубна.Ru в

 

11.01.2022 | 11:32   
Новости
    82
В Дубне семь семей получили социальные выплаты для приобретения жилья
Глава Дубны вручил семьям наукограда свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого...
Дубна | социал | жилье
12.01.2022 | 17:41   
Новости
    37
В Дубне состоялся 3-й фестиваль по шахматам «Рождественские встречи-2022»
В программе фестиваля было три вида соревнований: турнир по классическим шахматам, турнир по быстрым шахматам и сеанс...
соревнования | шахматы
Фото: УГИБДД по Тверской области
09.01.2022 | 11:12   
Новости
    66
В Кимрах нетрезвый водитель сбил женщину
В субботу вечером, 8 января, водитель автомобиля Ford Focus сбил 48-летнюю женщину, которая шла по обочине в попутном с...
Кимры | ДТП