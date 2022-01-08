В Дубне прошла благотворительная акция «Рождественская мастерская»

В лесном парке на Пике Тяпкина детям и родителям предлагалось собрать из деревянных деталей кормушку или скворечник для птиц. Многие знают, что зима – время суровых испытаний для пернатых, которым намного труднее найти корм, а питаться надо больше, чтобы выдержать холода.

Все участники благотворительной акции «Рождественская мастерская», особенно дети, получили удовольствие и от процесса изготовления домика для птиц своими руками, и от возможности сделать доброе дело.

А активная молодежь города попробовала свои силы в организации еще одного массового мероприятия – и справилась на отлично.