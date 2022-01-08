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В Дубне прошла благотворительная акция «Рождественская мастерская»

суббота, 08 января 2022 | 21:55    
Новости
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Полезная и увлекательная инициатива Молодежного парламента и отдела молодежи Администрации городского округа Дубна реализована 8 января совместно с творческой мастерской «Уголок» при поддержке кофейни «Нейтрино».

В лесном парке на Пике Тяпкина детям и родителям предлагалось собрать из деревянных деталей кормушку или скворечник для птиц. Многие знают, что зима – время суровых испытаний для пернатых, которым намного труднее найти корм, а питаться надо больше, чтобы выдержать холода.

Все участники благотворительной акции «Рождественская мастерская», особенно дети, получили удовольствие и от процесса изготовления домика для птиц своими руками, и от возможности сделать доброе дело.

А активная молодежь города попробовала свои силы в организации еще одного массового мероприятия – и справилась на отлично.

Тэги: 
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