В Дубне прошел парный турнир по теннису памяти академика Д.В.Ширкова

суббота, 08 января 2022 | 11:35
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6 и 7 января в Доме физкультуры ОИЯИ прошел парный турнир по теннису, посвященный памяти академика РАН Ширкова Дмитрия Васильевича.
Открыли турнир помощник директора Института Ширков Григорий Дмитриевич, Ломакин Владимир Николаевич и Николай Ширков. В турнире участвовали теннисисты Дубны, сотрудники ОИЯИ, дети и внуки академика.
Итоги турнира:
- Исаев Алексей (ЛТФ) / Жданов Павел
- Шевченко Алексей / Сергей Левшенков (ОКС)
- Чубурков Егор / Козлов Олег (ЛФВЭ)
Награждение победителей провели директор ЛТФ Казаков Дмитрий Игоревич, главный научный сотрудник ЛЯП Ширков Григорий Дмитриевич и Пешехонов Дмитрий Владимирович (ЛФВЭ).
Выражаем благодарность директору ЛТФ за помощь в проведении турнира!
Ширков Дмитрий Васильевич - выдающийся теоретик, играл в шахматы и теннис, был завсегдатаем бассейна "Архимед", возглавлял федерацию воднолыжного спорта, был лыжником и альпинистом.