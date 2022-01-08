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В Дубне прошел парный турнир по теннису памяти академика Д.В.Ширкова

суббота, 08 января 2022 | 11:35    
Новости
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6 и 7 января в Доме физкультуры ОИЯИ прошел парный турнир по теннису, посвященный памяти академика РАН Ширкова Дмитрия Васильевича.

Открыли турнир помощник директора Института Ширков Григорий Дмитриевич, Ломакин Владимир Николаевич и Николай Ширков. В турнире участвовали теннисисты Дубны, сотрудники ОИЯИ, дети и внуки академика.

Итоги турнира:

  1. Исаев Алексей (ЛТФ) / Жданов Павел
  2. Шевченко Алексей / Сергей Левшенков (ОКС)
  3. Чубурков Егор / Козлов Олег (ЛФВЭ)

Награждение победителей провели директор ЛТФ Казаков Дмитрий Игоревич, главный научный сотрудник ЛЯП Ширков Григорий Дмитриевич и Пешехонов Дмитрий Владимирович (ЛФВЭ).

Выражаем благодарность директору ЛТФ за помощь в проведении турнира!

Ширков Дмитрий Васильевич - выдающийся теоретик, играл в шахматы и теннис, был завсегдатаем бассейна "Архимед", возглавлял федерацию воднолыжного спорта, был лыжником и альпинистом.

Тэги: 
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