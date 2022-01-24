В Дубне начала работу 29-я конференция «Математика. Компьютер. Образование»

Участников приветствовал директор ОИЯИ Григорий Трубников, который отметил необходимость проведения конференций, тематика которых находится на стыке наук. Академик Трубников также подчеркнул существующее сотрудничество ОИЯИ с Пущинским центром биологических исследований РАН – одним из организаторов конференции МКО – и отметил перспективы развития кооперации по научной программе в области наук о жизни. Кроме того, была высказана идея сотрудничества ОИЯИ и Пущино по линии будущего филиала МГУ в Дубне, где в том числе будет открыта кафедра биомедицины. «В этой связи, кооперация наших центров будет еще более взаимообогащающей», — подчеркнул Григорий Трубников.

C приветственным словом к участникам также обратился представитель оргкомитета конференции, директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков. Он также обратил внимание собравшихся на то, что мультидисциплинарный характер конференций — большая редкость. Научный руководитель Объединенного института академик Виктор Матвеев в своем выступлении рассказал о задачах фундаментальной физики.

Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний и секций в формате устных и стендовых сессий. Вечерняя программа включает круглые столы, лекции, именные вечера, концерты и т.д. В рамках конференции также состоится симпозиум с международным участием «Биофизика сложных систем. Вычислительная и системная биология. Молекулярное моделирование» и круглый стол «Культурное пространство России. Русский научный язык».

Отобранные руководителями секций доклады будут опубликованы в сборнике научных трудов конференции и в журнале «Компьютерные исследования и моделирование».