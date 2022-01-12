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В 2021 году Дубненским отделом ЗАГС составлено более 1260 записей актов о рождении

среда, 12 января 2022 | 18:06    
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Самыми популярными именами года в Дубне стали Михаил и Ева. Также в рейтинг популярных мужских имён вошли: Александр, Артём, Максим, Егор. Девочек чаще всего называли: Алиса, София, Дарья, Виктория.

В 2021 году родители выбирали для новорожденных девочек оригинальные красивые имена: Алетея, Милада, Ясмина, Паола, Сусанна, Рада, Александрина, Богдана, Паулина, Устинья, Нея, Алисия, Микаэла, Камила, Анисия, Забава, Анелия, Глафира, Аврора, Златислава, Жасмина, Катарина, Роксолана, Эмили, Татия, Акулина, Авелина, Капитолина, Теона, Марта, Габриэлла.

В списке редких мужских имён оказались Феодор, Архип, Илай, Камиль, Клим, Теодор, Роберт, Елисей, Лиам, Переслав, Алекс, Адам, Симеон, Аларик, Тихон, Прохор, Марсель, Герман, Томас, Маркелл, Гавриил, Гордей, Филипп, Соломон, Стефан, Иосиф.

Пик рождаемости пришёлся на осенние месяцы, больше всего малышей появилось на свет в сентябре-октябре. Счастливыми родителями двойняшек стали 11 подмосковных семей.

От всей души желаем всем новорожденным малышам крепкого здоровья и счастливого детства!

Тэги: 
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