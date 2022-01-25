Университет «Дубна» начинает сотрудничество с одним из ведущих разработчиков программного обеспечения

вторник, 25 января 2022 | 22:29    
Новости
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Государственный университет «Дубна» начинает сотрудничество с российским разработчиком ПО, компанией Comindware с целью подготовки кадров в области цифровой трансформации.

Сотрудничество будет происходить в рамках образовательной инициативы федерального масштаба – Академии цифровой трансформации – с использованием Low-code платформы Comindware Business Application Platform.

Как отметил президент Comindware Максим Цыпляев, сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров в области цифровой трансформации. А сотрудничество с университетом «Дубна» сформирует уникальную модель подготовки нужных специалистов.

«Одной из первостепенных задач данного сотрудничества является повышение квалификации преподавателей и внедрение фундаментальных основ цифровой трансформации в образовательные программы университета", – отметила Е.Н. Черемисина, научный руководитель Института САУ университета «Дубна». – "В результате сотрудничества мы планируем удовлетворить спрос рынка труда на специалистов, обладающих как теоретическими знаниями в сферах цифровой трансформации и управления бизнес-процессами, так и практическими навыками создания Low-code BPM приложений».

Академия цифровой трансформации – платформа для обмена знаниями и опытом между экспертами-практиками цифровой трансформации, научных сотрудников вузов и энтузиастов цифровизации. Академия создана в ответ на растущий дефицит профессиональных кадров, готовых занять достойное место в авангарде цифровизации организаций различных отраслей отечественной экономики.

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