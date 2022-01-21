Учеными Дубны разработано устройство для быстрой зарядки смартфонов и электромобилей

Авторами являются ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Сергей Доля и Виктор Смирнов. Новое изобретение продолжает идею, защищенную в их предыдущем патенте «Устройство для резонансного заряда конденсатора», которое было признано Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ одним из ста лучших изобретений России за второе полугодие 2020 года.

С помощью первого по времени изобретения ученым удалось добиться подъема напряжения на конденсаторе в электрической цепи, затем перед ними встала задача более частного характера.