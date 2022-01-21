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Учеными Дубны разработано устройство для быстрой зарядки смартфонов и электромобилей

пятница, 21 января 2022 | 13:44    
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Патент получен Объединенным институтом ядерных исследований. «Устройство для формирования пилообразного напряжения на конденсаторе» позволяет решать проблему кратного повышения производительности установки, в которой оно будет использовано. Так, в ОИЯИ ожидается применение в новом протонном ускорителе MSC-230, предназначенном для лечения онкологических заболеваний. Помимо ускорительной техники, изобретение может быть использовано для более быстрой зарядки мобильных телефонов и электромобилей.

Авторами являются ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Сергей Доля и Виктор Смирнов. Новое изобретение продолжает идею, защищенную в их предыдущем патенте «Устройство для резонансного заряда конденсатора», которое было признано Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ одним из ста лучших изобретений России за второе полугодие 2020 года.

С помощью первого по времени изобретения ученым удалось добиться подъема напряжения на конденсаторе в электрической цепи, затем перед ними встала задача более частного характера.

«Мы сделали уточнение, что можно не только резонансно заряжать конденсатор до высоких напряжений, но этим же методом можно получать пилообразное напряжение на конденсаторе», — рассказал соавтор изобретения Сергей Доля.

Тэги: 
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