Ученые Дубны сделали новогодний подарок медикам города

Решение Института подарить врачам города красивую новогоднюю сказку стало не только возможностью отметить высококлассную работу дубненских медиков, но и выразить руководству, а также всем без исключения звеньям персонала МСЧ-9 и Дубненской городской больницы искреннюю и глубокую благодарность от всего многонационального коллектива ОИЯИ. Объединенный институт высоко ценит самоотверженные усилия медиков, которые в сложные времена пандемии несмотря на все трудности, продолжают спасать жизни и заботиться о здоровье горожан.

«Начался новый год. Весь мир, вся страна и каждый из нас живет и работает в условиях бесконечно меняющихся вызовов и испытаний. Это время требует быстрых и при этом очень точных и взвешенных решений. Опора на профессионализм и командную работу особенно важна сегодня в сфере медицины. Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы восхищаемся профессиональным подвигом врачей в период пандемии. Медицинские работники проявили столько сострадания и отзывчивости, самообладания, душевной стойкости и человечности. Ваш профессионализм помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь. Пусть все сложности и трудности на пути дадут бесценный опыт и практику медикам, а ежедневный ответственный труд врачей принесет здоровье пациентам. Счастья, мира и добра вам и вашим близким!», — отметил академик РАН, директор ОИЯИ Григорий Трубников.

От имени дирекции ОИЯИ к собравшимся в ДК «Мир» медицинским работникам Дубны обратился Председатель Совета депутатов, руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов. Он поздравил медиков с Новым годом, пожелав им на время забыть о своей работе, отдохнуть и провести время с родными и близкими. Выразив надежду, что эмоции от балета останутся с медиками на весь следующий год и придадут новые силы, Андрей Тамонов отметил, что сейчас врачи и медицинские работники переживают непростое время, спасая жизни, совершая каждый день трудовой подвиг.

В завершение своей речи, Андрей Владимирович подчеркнул:

“Мы всегда будем уверены, что у нас надежные тылы и вы поможете в самой сложной ситуации”.

Балет c участием солистов ведущих театров России представил на сцене Дома культуры “Мир” ОИЯИ “Новый классический балет” – коллектив, соединяющий в себе элементы блестящего классического танца с новыми подходами и концепциями. Спектакль вызвал восторженные эмоции у дубненской публики. Своими впечатлениями после спектакля поделились несколько медицинских работников.

Дьяконова Елена Георгиевна, врач акушер-гинеколог родильного дома:

«Спектакль вызвал большой интерес. Выдающая музыка. Прекрасные исполнители. Легкость. Музыка очаровывает. Радует, что администрация ОИЯИ оказала внимание скромным медикам. Приятно было услышать искренние слова благодарности. Спасибо большое. Многие, как и я, пришли после дежурства посмотреть замечательную сказку. Это праздник!».

Попов Олег Петрович, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, и Попова Наталья Александровна, заведующая женской консультацией МСЧ-9:

«Замечательный спектакль! Встреча с классикой никогда не подводит! Жаль, что в нашей жизни это не так часто случается. Спасибо организаторам за чудесный вечер!».

Акушерки Александра и Юлия, медсестра Юлия:

«Отличный спектакль. Благодарим организаторов за подаренную возможность увидеть балет «Лебединое озеро». Впечатления от спектакля добавили праздничного настроения! Еще раз спасибо!».

Ким Марина Геннадьевна, микропедиатр роддома: