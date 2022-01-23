Специалисты Дубненской городской больницы совершенствуют методы высокотехнологичного и малоинвазивного лечения пациентов

воскресенье, 23 января 2022 | 19:26
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Так, выполнение операций с помощью гольмиевого и тулиевого лазера уже поставлено на поток и детально отработано.
Недавно в урологическое отделение ДГБ поступила 65-летняя женщина на плановую операцию по поводу крупного камня (9х7х6 мм) правой почки высокой плотности («очень твердый»).
Предварительно, с целью минимизации интраоперационного травматизма, ей был установлен внутренний мочеточниковый стент справа. В ходе трансуретральной лазерной контактной уретеропиелолитотрипсии справа, конкремент (камень) фрагментирован на мелкие частицы.
"Подобное вмешательство позволило обойтись без пункции, то есть прокола почки. Послеоперационный период составил всего дня. Пациентка выписана домой и будет проходить амбулаторное лечение", – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.