Специалисты Дубненской городской больницы совершенствуют методы высокотехнологичного и малоинвазивного лечения пациентов

Недавно в урологическое отделение ДГБ поступила 65-летняя женщина на плановую операцию по поводу крупного камня (9х7х6 мм) правой почки высокой плотности («очень твердый»).

Предварительно, с целью минимизации интраоперационного травматизма, ей был установлен внутренний мочеточниковый стент справа. В ходе трансуретральной лазерной контактной уретеропиелолитотрипсии справа, конкремент (камень) фрагментирован на мелкие частицы.