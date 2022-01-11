Спасатели просят жителей Дубны избегать катания с опасных горок

Множество простых спусковых приспособлений, таких как «ледянки», «ватрушки», снегокаты, санки – все то, что сегодня легко можно приобрести, делают эту незатейливую зимнюю забаву еще более увлекательной. Однако не стоит забывать, что эти же приспособления позволяют развивать при спуске большие скорости, поэтому, при катании в необорудованных для этого местах, могут способствовать получению травмы.

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают фиксировать в своих районах выезда стихийно созданные горки.

«Склоны на этих спусках неровные, с ямами, ухабами, большими булыжниками, все это припорошено снегом, и заметить эти изъяны невооруженным глазом невозможно. На пути следования встречаются деревья, кустарники, опоры линий электропередачи, при столкновении с которыми можно травмироваться, вплоть до летального исхода. Спуски некоторых горок выходят на лед водоемов, который может быть непрочным и проломиться. Есть спуски, расположенные вблизи автомобильных трасс и железнодорожных путей. Информацию о расположении таких опасных горок спасатели незамедлительно передают в компетентные службы для принятия дальнейших мер», - сказал Евгений Патуев.

Заместитель начальника теруправления добавил, что в ходе патрулирования спасатели разъясняют жителям региона об опасности времяпровождения на необорудованных спусках и рекомендуют родителям научить детей проводить свой досуг на специально оборудованных для катания горках и площадках.