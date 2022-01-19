Спасатели предупреждают: мороз - не показатель крепкого льда

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Тельнов, на реках и озерах есть отдельные участки, лед на которых всю зиму остается слабым.

«Это места подводных течений. Обычно над ними лед многослоен и имеет массу воздушных пузырей, которые делают его достаточно хрупким. Наиболее его слабые места также у берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша», - сказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника теруправления подчеркнул, что спасатели Московской областной противопожарной службы проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов с целью предупреждения несчастных случаев, связанных с проваливанием людей под лед.