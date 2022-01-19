Спасатели предупреждают: мороз - не показатель крепкого льда

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Тельнов, на реках и озерах есть отдельные участки, лед на которых всю зиму остается слабым.
«Это места подводных течений. Обычно над ними лед многослоен и имеет массу воздушных пузырей, которые делают его достаточно хрупким. Наиболее его слабые места также у берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша», - сказал Владимир Тельнов.
Заместитель начальника теруправления подчеркнул, что спасатели Московской областной противопожарной службы проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов с целью предупреждения несчастных случаев, связанных с проваливанием людей под лед.
«Нам удается держать под контролем водоемы в зоне ответственности подразделений на территории Подмосковья. Спасатели ежедневно замеряют на них толщину льда и проводят профилактические беседы с населением. На сегодняшний день большая часть водоемов имеет достаточно толстый ледяной покров. Однако есть места, где льда совсем нет. А есть и с тонким покрытием. Уследить за каждым рыбаком, отправляющимся на зимнюю рыбалку, наши работники не имеют возможности. Поэтому важно помнить, что в критической ситуации рассчитывать придется только на собственные силы. И, прежде чем рисковать, задуматься, стоит ли испытывать судьбу», - заключил Владимир Тельнов.