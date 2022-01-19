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Спасатели предупреждают: мороз - не показатель крепкого льда

среда, 19 января 2022 | 20:11    
Шпаргалки
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Любой человек, будь то рыбак, турист или обыкновенный прохожий, выйдя на лед водоема, может попасть в чрезвычайную ситуацию. Обычно опасность подстерегает людей поздней осенью и в начале зимы, в так называемый период ледостава, когда из-за неустойчивости среднесуточных температур лед остается непрочным. Впрочем, крепкие морозы тоже не всегда являются гарантией его надежности. Существует множество тому доказательств.

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Тельнов, на реках и озерах есть отдельные участки, лед на которых всю зиму остается слабым.

«Это места подводных течений. Обычно над ними лед многослоен и имеет массу воздушных пузырей, которые делают его достаточно хрупким. Наиболее его слабые места также у берегов, около деревьев, коряг, зарослей камыша», - сказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника теруправления подчеркнул, что спасатели Московской областной противопожарной службы проводят профилактическую работу на водоемах в районах своих выездов с целью предупреждения несчастных случаев, связанных с проваливанием людей под лед.

«Нам удается держать под контролем водоемы в зоне ответственности подразделений на территории Подмосковья. Спасатели ежедневно замеряют на них толщину льда и проводят профилактические беседы с населением. На сегодняшний день большая часть водоемов имеет достаточно толстый ледяной покров. Однако есть места, где льда совсем нет. А есть и с тонким покрытием. Уследить за каждым рыбаком, отправляющимся на зимнюю рыбалку, наши работники не имеют возможности. Поэтому важно помнить, что в критической ситуации рассчитывать придется только на собственные силы. И, прежде чем рисковать, задуматься, стоит ли испытывать судьбу», - заключил Владимир Тельнов.

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