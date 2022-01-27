Спасатели из Дубны провели профилактический рейд на Московском море

четверг, 27 января 2022 | 14:09    
Новости
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В среду, 26 января, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия среди любителей подледного лова на Иваньковском водохранилище в городском округе Дубна.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что на Иваньковском водохранилище ежедневно в зимний период находится более 100 человек. Опытные рыбаки всегда располагаются недалеко от берега, а люди, которых влечет любопытство и азарт, в надежде на особенный улов часто пересекают фарватер и рыбачат на опасных участках, где лед недостаточно прочен. Опасные места — это акватория реки Волги в нижнем бьефе, у плотины, ближе к берегу, рядом с гидротехническими сооружениями, а также в районе шлюза и фарватера Иваньковского водохранилища.

«В ходе рейда спасатели разъяснили отдыхающим и рыбакам, какие спасательные средства должны быть с собой у каждого любителя зимней рыбалки и раздали памятки для предотвращения возможных несчастных случаев. Особое внимание работники противопожарно-спасательной службы уделили профилактике обморожений и переохлаждения организма и напомнили, что экипировка при длительном нахождении на открытом воздухе должна соответствовать погодным условиям, поэтому в сильный мороз и ветреную погоду лучше воздержаться от выхода на водоем», – рассказал Александр Проценко.

В тот же день спасателям удалось эвакуировать со льда Иваньковского водохранилища мужчину, который почувствовал сильную боль в груди во время ночной рыбалки.

Тэги: 
Мособлпожспас
профилактика
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