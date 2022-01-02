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Спасатели из Дубны предупредили об опасности выхода на лед водоемов региона

воскресенье, 02 января 2022 | 13:28    
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Зима в Подмосковье выдалась на славу, радует своими неповторимыми пейзажами, поэтому многие жители региона в дни новогодних каникул будут проводить свой досуг на природе, в том числе на водоемах. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует помнить, что водные объекты – источник повышенной опасности в любое время года и соблюдать правила безопасности на льду.

Начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы Московской области ежедневно проводят профилактическую работу на водоемах региона.

«Ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает семи сантиметров. Но даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден», - сказал Алексей Бабенко.

Начальник теруправления подчеркнул, что любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более что последствия провала под лед могут стать необратимыми.

«Спасатели проводят большую профилактическую работу, ежедневно разъясняя рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на водоемах в зимний период. Каждому человеку следует прислушаться и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При нахождении в ледяной воде полное обморожение наступает в течение нескольких минут. Помощь за это время может просто не успеть прийти. И прекрасное времяпровождение на природе может закончиться в одно мгновение. Стоит ли неоправданно рисковать собственной жизнью?» - заключил Алексей Бабенко.

Тэги: 
Мособлпожспас
безопасность
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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