Спасатели из Дубны предупредили об опасности выхода на лед водоемов региона

Начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы Московской области ежедневно проводят профилактическую работу на водоемах региона.

«Ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает семи сантиметров. Но даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден», - сказал Алексей Бабенко.

Начальник теруправления подчеркнул, что любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более что последствия провала под лед могут стать необратимыми.