Спасатели из Дубны предупредили об опасности выхода на лед водоемов региона

Начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы Московской области ежедневно проводят профилактическую работу на водоемах региона.
«Ледовая поверхность водных объектов Подмосковья остается неоднородной в течение всей зимы. Спасатели ежедневно обнаруживают опасные участки на реках и озерах, где лед остается полностью непригодным для выхода на него человека, так как его толщина не достигает семи сантиметров. Но даже на хорошо замерзших акваториях лед нельзя считать полностью безопасным. Ведь в разных местах одного и того же водоема он неоднороден», - сказал Алексей Бабенко.
Начальник теруправления подчеркнул, что любое происшествие легче предупредить, чем бороться с его последствиями, тем более что последствия провала под лед могут стать необратимыми.
«Спасатели проводят большую профилактическую работу, ежедневно разъясняя рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на водоемах в зимний период. Каждому человеку следует прислушаться и не пренебрегать элементарными мерами безопасности. При нахождении в ледяной воде полное обморожение наступает в течение нескольких минут. Помощь за это время может просто не успеть прийти. И прекрасное времяпровождение на природе может закончиться в одно мгновение. Стоит ли неоправданно рисковать собственной жизнью?» - заключил Алексей Бабенко.