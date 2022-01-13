Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, где находилась обездвиженная женщина

Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу спасения «Система-112» обратилась дочь 78-летней пенсионерки.

«Женщина сообщила, что пришла навестить мать, но не смогла попасть в квартиру. Через закрытые двери пенсионерка объяснила, что, почувствовав недомогание, упала в коридоре, ушибла бедро и не может подняться самостоятельно. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы, в присутствии сотрудников полиции, деблокировали дверь и обеспечили родственнице и сотрудникам скорой помощи доступ в жилье. После того, как женщину осмотрели медицинские работники, спасатели перенесли пенсионерку на кровать, где медики оказали ей необходимую помощь», – рассказал Дмитрий Качура.