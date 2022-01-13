0,5°
Влажность: 98%
Давление: 726,8 мм

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру, где находилась обездвиженная женщина

четверг, 13 января 2022 | 18:42    
Новости
     18
В среду, 12 января, работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь в квартиру жилого дома, где находилась обездвиженная пожилая женщина. Помощь спасателей потребовалась жительнице Сергиево-Посадского городского округа.

Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в единую службу спасения «Система-112» обратилась дочь 78-летней пенсионерки.

«Женщина сообщила, что пришла навестить мать, но не смогла попасть в квартиру. Через закрытые двери пенсионерка объяснила, что, почувствовав недомогание, упала в коридоре, ушибла бедро и не может подняться самостоятельно. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы, в присутствии сотрудников полиции, деблокировали дверь и обеспечили родственнице и сотрудникам скорой помощи доступ в жилье. После того, как женщину осмотрели медицинские работники, спасатели перенесли пенсионерку на кровать, где медики оказали ей необходимую помощь», – рассказал Дмитрий Качура.

Тэги: 
Мособлпожспас
Читать Дубна.Ru в

 

11.01.2022 | 13:55   
Новости
    42
Спасатели просят жителей Дубны избегать катания с опасных горок
Продолжаются новогодние каникулы. Настоящая снежная зима позволяет жителям Подмосковья вместе со своими семьями много...
Мособлпожспас | безопасность
07.01.2022 | 16:45   
Новости
    154
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим в ДТП
В пятницу, 7 января, спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали 26-летнего мужчину...
Мособлпожспас | ДТП
10.01.2022 | 14:27   
Новости
    26
Дубненские спасатели предупредили граждан об опасности тонкого льда
В воскресенье, 9 января, работники пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...
Мособлпожспас | безопасность