Школьники Дубны могут принять участие в конкурсе «Большие вызовы»

Стать участниками конкурса смогут учащиеся седьмых-одиннадцатых классов и студенты первых-вторых курсов колледжей Подмосковья.

«Ребята смогут продемонстрировать свои навыки в проектной, научной, исследовательской, инженерно-технической деятельности», - отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Конкурс включает дистанционный и региональный треки, внутри которых можно выбрать направление и тему. Участники регионального трека из Подмосковья получат возможность подготовиться к финалу на образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в кампусе центра «Взлет» в Одинцово.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте образовательного центра «Взлет» по ссылке.