Школьники Дубны могут принять участие в конкурсе «Большие вызовы»

воскресенье, 30 января 2022 | 11:36    
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Школьников Московской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля.

Стать участниками конкурса смогут учащиеся седьмых-одиннадцатых классов и студенты первых-вторых курсов колледжей Подмосковья.

«Ребята смогут продемонстрировать свои навыки в проектной, научной, исследовательской, инженерно-технической деятельности», - отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Конкурс включает дистанционный и региональный треки, внутри которых можно выбрать направление и тему. Участники регионального трека из Подмосковья получат возможность подготовиться к финалу на образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в кампусе центра «Взлет» в Одинцово.

Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте образовательного центра «Взлет» по ссылке.

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