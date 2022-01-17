С участием Дубны в Гаване открыта Российско-Кубинская обсерватория

«Эту работу по праву можно считать одним из ярких примеров деятельного укрепления научно-технического и инновационного сотрудничества между Республикой Куба и Российской Федерации», — отметил в своем видеообращении Григорий Трубников, который ранее, в должности Первого заместителя Министра науки и высшего образования РФ, был инициатором и активно продвигал российско-кубинское научно-техническое сотрудничество.

«Построенная совместными усилиями обсерватория является достойным подтверждением востребованности и актуальности международного научного партнерства на всех уровнях, включая исследовательские институты, агентства и министерства», — подчеркнул директор ОИЯИ.

Со стороны Республики Куба на торжественной церемонии присутствовали Министр науки, технологии и окружающей среды г-жа Эльба Роза Перес Монтоя, руководители Агентства по окружающей среде, а также руководство и сотрудники ИГА. С российской стороны поздравили коллег с открытием обсерватории и. о. директора Института астрономии РАН Михаил Сачков и директор Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Иванов.

Обсерватория в Гаване имеет в своем арсенале широкоугольный 20-см робот-телескоп для проведения оптических астрономических наблюдений самого широкого класса космических объектов естественного и техногенного происхождения. Приемник обсерватории круглосуточно, в режиме реального времени получает высокоточные геодезические данные.

Идея создания обсерватории родилась в 2017 году, когда между тремя научно-исследовательскими организациями двух стран: Институтом астрономии РАН (ИНАСАН, Москва, Россия), Институтом прикладной астрономии РАН (ИПА РАН, Санкт-Петербург, Россия) и Институтом геофизики и астрономии Кубы – были подписаны основополагающие документы о сотрудничестве.