С 1 января в Подмосковье повысили минимальную заработную плату

воскресенье, 02 января 2022 | 13:37
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Она достигла 16,3 тысячи рублей. Ранее размер минимальной зарплаты составлял 15 тыс. рублей.
Соглашение о повышении минимальной зарплаты подписали правительство региона, Московское областное объединение организаций профсоюзов и объединения работодателей.
С января уровень минимальной оплаты труда на федеральном уровне составит 13 617 рублей. Но у регионов есть возможность повышать это значение.
"Всегда ключевым фактором для установления минимальной зарплаты является прожиточный минимум", - заявили в Министерстве социального развития Подмосковья.
В прожиточный минимум включают потребительскую корзину, обязательные услуги и различные сборы.