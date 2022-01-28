С 1 января пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова отметила, что выплаты повысят на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру, так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь может быть произведена доплата в виде разницы между 5,9 и 8,6 процента.

Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, который к концу года достиг 8,4 процента, предложил сам президент. По словам Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.