С 1 января пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

пятница, 28 января 2022 | 15:42    
Новости
     16
28 января Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6 процента. Индексация пенсий пройдет задним числом и в феврале россияне получат проиндексированные выплаты сразу за два месяца.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова отметила, что выплаты повысят на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру, так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь может быть произведена доплата в виде разницы между 5,9 и 8,6 процента.

Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, который к концу года достиг 8,4 процента, предложил сам президент. По словам Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

Тэги: 
финансы
социал
Источник:
Lenta.Ru
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

В Дубне на Братских могилах
21.01.2022 | 20:51   
Новости
    177
Осторожно, размножаются белки!
В лесах Подмосковья начались зимние брачные игры белок.
звери | безопасность
24.01.2022 | 14:34   
Новости
    28
Высокотехнологичное здоровьесбережение - в основе деятельности компании «МЕЗОН» из Дубны
Компания «МЕЗОН» ведет научное сотрудничество с другими резидентами ОЭЗ «Дубна» биомедицинского кластера и с научно-...
ОЭЗ Дубна | МЕЗОН
25.01.2022 | 16:05   
Новости
    69
Новые правила посещения ДК "Мир" в Дубне в условиях пандемии
С 25 января по 25 февраля 2022 года, в соответствии с Приказом ОИЯИ №67 от 24.01.22, проведение мероприятий в ДК "МИР"...
коронавирус | карантин