С 1 января пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

пятница, 28 января 2022 | 15:42
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28 января Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6 процента. Индексация пенсий пройдет задним числом и в феврале россияне получат проиндексированные выплаты сразу за два месяца.
Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова отметила, что выплаты повысят на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру, так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь может быть произведена доплата в виде разницы между 5,9 и 8,6 процента.
Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, который к концу года достиг 8,4 процента, предложил сам президент. По словам Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.