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С 1 января можно получить налоговый вычет за занятия спортом

воскресенье, 02 января 2022 | 13:39    
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Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет до 15.6 тысяч рублей за занятия спортом.

Таким правом обладают граждане, которые платят НДФЛ и достигли 18 лет.

Получить вычет получится, если спортивная организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности. Для этого необходимо предоставить подтверждающие занятие спортом документы — чек и договор.

"Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. В этом случае необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка

"Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей", — указывает ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров.

Тэги: 
спорт
финансы
Источник:
ПРАЙМ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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Фото: Александр Казаков / ИЗВЕСТИЯ
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