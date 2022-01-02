С 1 января можно получить налоговый вычет за занятия спортом

Таким правом обладают граждане, которые платят НДФЛ и достигли 18 лет.

Получить вычет получится, если спортивная организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности. Для этого необходимо предоставить подтверждающие занятие спортом документы — чек и договор.

"Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. В этом случае необходимо дополнительно приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка