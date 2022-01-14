Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в акции «Елка желаний»

Акция «Елка желаний» уже третий год организуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Одна из ее целей - создать атмосферу праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья, исполнив их самые заветные мечты. В день старого Нового года таким добрым волшебником для 12-летнего Ильи Бахарева стал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Илья учится в пятом классе, увлекается программированием и с огромным интересом собирает различные машинки - у начинающего коллекционера уже более 100 самых разных моделей автомобилей. У подростка диагноз ДЦП, и он много времени проводит дома с мамой. Очень общительный Илья нуждается в дополнительных коммуникациях, поэтому загадал в качестве новогоднего подарка Яндекс Станцию. Умная колонка с «Алисой» имеет множество функций - по голосовой команде может включить радио, сама найти понравившуюся песню или нужную информацию, установить будильник и напомнить о важных делах, а ещё с колонкой можно просто поболтать.

"Я знаю, что характер этого устройства зависит от его цвета, поэтому выбрал желтый, цвет солнца, лета и радости", - говорит Илья. – "Надеюсь, что характер у «Алисы» будет такой же жизнерадостный как у меня. А машинки я собираю не просто так – мечтаю стать водителем. И еще в этом году мы с мамой обязательно придем сюда на новогоднюю елку, нас директор пригласил."

Второй подарок предназначен для 10-летнего Арсения Щукина. Это светодиодный ночник мини-робот с проекцией заката, который создает праздничную и одновременно уютную обстановку дома. Его руководитель ОЭЗ вручит Арсению на следующей неделе.