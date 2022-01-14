-1,0°
Влажность: 70%
Давление: 718,6 мм

Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в акции «Елка желаний»

пятница, 14 января 2022 | 18:57    
Новости
     3
Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполняет мечты двух маленьких дубненцев.

Акция «Елка желаний» уже третий год организуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной». Одна из ее целей - создать атмосферу праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья, исполнив их самые заветные мечты. В день старого Нового года таким добрым волшебником для 12-летнего Ильи Бахарева стал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Илья учится в пятом классе, увлекается программированием и с огромным интересом собирает различные машинки - у начинающего коллекционера уже более 100 самых разных моделей автомобилей. У подростка диагноз ДЦП, и он много времени проводит дома с мамой. Очень общительный Илья нуждается в дополнительных коммуникациях, поэтому загадал в качестве новогоднего подарка Яндекс Станцию. Умная колонка с «Алисой» имеет множество функций - по голосовой команде может включить радио, сама найти понравившуюся песню или нужную информацию, установить будильник и напомнить о важных делах, а ещё с колонкой можно просто поболтать.

"Я знаю, что характер этого устройства зависит от его цвета, поэтому выбрал желтый, цвет солнца, лета и радости", - говорит Илья. – "Надеюсь, что характер у «Алисы» будет такой же жизнерадостный как у меня. А машинки я собираю не просто так – мечтаю стать водителем. И еще в этом году мы с мамой обязательно придем сюда на новогоднюю елку, нас директор пригласил."

Второй подарок предназначен для 10-летнего Арсения Щукина. Это светодиодный ночник мини-робот с проекцией заката, который создает праздничную и одновременно уютную обстановку дома. Его руководитель ОЭЗ вручит Арсению на следующей неделе.

"Мечты должны сбываться, особенно в новогодние праздники", - говорит Антон Афанасьев. – "Поэтому маленькие дубненцы со всей своей детской непосредственностью пишут письма Деду Морозу, надеясь, что он их услышит. А для нас, людей взрослых, исполнить желание ребенка совсем нетрудно. Думаю, что для этого даже не надо ждать никаких праздников, у нас впереди целый год и мы можем радовать ребят гораздо чаще, чтобы они были по-настоящему счастливы."

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
Новый Год
благотворительность
Читать Дубна.Ru в

 

08.01.2022 | 21:55   
Новости
    34
В Дубне прошла благотворительная акция «Рождественская мастерская»
Полезная и увлекательная инициатива Молодежного парламента и отдела молодежи Администрации городского округа Дубна...
праздник | благотворительность | Дубна
13.01.2022 | 11:09   
Новости
    11
CompTek добавил в свой портфель платформу резидента ОЭЗ «Дубна»
Резидент ОЭЗ «Дубна» российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного...
Getmobit | ОЭЗ Дубна
10.01.2022 | 22:13   
Новости
    53
Ученые Дубны сделали новогодний подарок медикам города
8 января дирекция ОИЯИ подарила медикам Дубны новогодний подарок – приглашения на спектакль “Лебединое озеро” на сцене...
ОИЯИ | благотворительность | здравоохранение