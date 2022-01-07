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Рождественская лыжная гонка в Дубне

пятница, 07 января 2022 | 14:19    
Новости
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6 января в городе Дубна Московской области в рамках 4 этапа Кубка Трёх Городов прошли лыжные соревнования.

Около 70 участников из Дубны, Кимр, Конаково, Твери, Клина, Москвы, Дмитрова, Запрудни, Талдома, Торжка, Долгопрудного, Лобни и т.д. вышли на лыжню.

Борьба развернулась среди спортсменов в каждой категории. Победу в абсолюте одержали спортсмены из Дубны Сергей Рябов и Виктория Коваль.

Спасибо нашему вкусному спонсору BROпицца Дубна за горячую пиццу на финише. Вячеславу Наумову и компании "Русметалл" за призы прекрасной половине.

Тэги: 
Дубна
соревнования
лыжи
Источник:
Максим Полицин
Автор:
Редакция Новостей
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