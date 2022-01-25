Резиденты ОЭЗ «Дубна» на крупнейшей ближневосточной выставке

Международная выставка и конгресс по медицине и фармацевтике Arab Health проходят уже в 47-й раз. О значимости мероприятия в Дубае можно судить всего по нескольким цифрам - ежегодно его посещают порядка 4 тысяч экспонентов более чем из 60 стран мира, в том числе стран ЕЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Северной Африки и каждый год посетителями становятся свыше 90 тысяч человек.

То, что в этом году более половины российских компаний на ближневосточной экспозиции продукции здравоохранения представляют Подмосковье, не удивительно – медицинская промышленность региона занимает лидирующую позицию по числу инвестиционных проектов и общему количеству производимых медицинских изделий в России. Основу для этого в том числе создает Медико-технический кластер, успешно действующий уже более пяти лет. Большинство членов МТК – резиденты особой экономической зоны «Дубна». Два из них стали участниками экспозиции в Дубае, центральное место на которой занимают технологии и инновации.

Компания «Гранат Био Тех» представляет на выставке вакуумные системы Acti-Fine® для забора венозной крови. В 2021 году резидент подмосковной технико-внедренческой зоны получил ИСО 13485 и ИСО 9001, а также европейский сертификат СЕ на продукцию собственной разработки и производства. Это позволяет компании выходить на новые рынки и искать новых партнеров в странах Ближнего Востока. Вакуумные системы российского производства вызывают большой интерес посетителей, профессионалов сферы здравоохранения благодаря высокому качеству продукции, ее широкому ассортименту и логистической доступности.

Диагностика должна быть не только точной и эффективной, но и современной, поэтому портативные ультразвуковые системы становятся все более популярными не только для работы в частных клиниках и специализированных отделениях многопрофильных больниц, но и у постели пациента, например, на случай вызова скорой помощи. Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ЕЛС-МЕД» презентует всю линейку портативных УЗИ собственной разработки и производства, а также рентгенографические аппараты.

"На нашем стенде выставлены самый легкий в мире портативный УЗИ аппарат экспертного класса ELS-500-T-CS с двумя портами для датчиков", - рассказал генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко. - "Он имеет сверхпрочный ударостойкий корпус и лучшее на данный момент качество изображения в своем классе. А новейшая система - EM7 выводит качество визуализации и точность диагностики на еще более высокий уровень. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и удобству сенсорной панели управления рабочий процесс для специалистов медиков становится проще и эффективнее. Также наша компания представляет инновационную беспроводную систему ELS-MED-MINI, которая успешно используется при клинических осмотрах, предназначена для применения в таких областях медицины, как акушерство, гинекология, кардиология, педиатрия, урология, ортопедия и многих других. В одном корпусе такой системы могут находиться до трех датчиков на выбор, она имеет весь необходимый набор расчетов и измерений и уже отлично зарекомендовала себя в службе скорой медицинской помощи, в отделениях травматологии, реанимации, пластической и общей хирургии, удобна для военной медицины."

Участие в международном ближневосточном конгрессно-выставочном форуме позволяет резидентам ОЭЗ «Дубна» пополнить контакты специалистов в сфере здравоохранения, производителей и заказчиков передовой технологичной продукции. Время для этого еще есть - выставка, объединившая мир здравоохранения для общения, обмена опытом и успешного ведения бизнеса, продлится до 27 января.