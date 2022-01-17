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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование акваторий для подготовки к организации проведения Крещенских купаний

понедельник, 17 января 2022 | 11:22    
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В пятницу, 14 января, работники пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГО и ЧС администрации и Государственной инспекции по маломерным судам провели патрулирование водоёмов, расположенных в городском округе Талдом для организационной подготовки Крещенских купаний.

Начальник части Игорь Малышев сообщил, что во исполнение поручения Губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории Талдомского округа ведется подготовка к организации проведения Крещенских купаний.

Межведомственная комиссия обсудила основные составляющие организационной подготовки Крещенских мероприятий и постановила, что необходимо оборудовать и оснастить места купания деревянными настилами и безопасными подходами, спуски к прорубям лестницами и поручнями, установить обогреваемые раздевалки, туалеты, организовать места парковки автотранспорта посетителей и обеспечить граждан горячим питьем.

Также решено организовать освещение мест купания, ограждение подходов, опасных мест, обеспечить наличие спасательного оборудования, организацию оповещения, обеспечить дежурство спасателей, полиции, медицинского персонала и членов общественных организаций.

«Комиссией осуществлены замеры льда в местах для крещенских купаний. На городском озере в Талдоме толщина льда 30 см, на пруду в д. Глебово толщина льда 45 см, в п. Запрудня вблизи парка «Солнечный берег» толщина льда 30 см. Даная толщина льда позволяет обеспечить безопасное проведение предстоящего мероприятия. По результатам обследований составлен и подписан акт готовности мест для проведения Крещенских купаний», – рассказал Игорь Малышев.

Так в Подмосковье продолжаются профилактические мероприятия в местах традиционного выхода населения на лед водных объектов, организованные Главным управлением Гражданской защиты Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас».

Тэги: 
Мособлпожспас
Талдом
безопасность
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