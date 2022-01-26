Препарат производства резидента ОЭЗ «Дубна» стал доступнее пациентам

Бронхиальную астму называют болезнью цивилизации, она давно стала реальностью современной жизни. Заболевание поражает как взрослых, так и детей. Сегодня в мире бронхиальной астмой болеют 300 миллионов человек, из них почти в 30 процентах случаев она протекает в тяжелой форме, а терапия болезни зачастую требует ежедневного приема лекарственных средств. Такой комбинированный препарат на основе беклометазона и формотерола был разработан и производится резидентом ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичным предприятием «ПСК Фарма» (входит в группу компаний Rus Biopharm).

С 2022 года доступность нового препарата для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) повысилась. Препарат в наиболее удобной для приема пациентами форме дозированного аэрозольного ингалятора пополнил пульмонологический портфель компании, став 18-м ингаляционным лекарственным средством в линейке. Регистрационное удостоверение на него было выдано в ноябре 2021 года.

Содержащийся в препарате беклометазон призван уменьшить воспаление в тканях, а действие формотерола направлено на расширение дыхательных путей. Произведенный по самым современным технологиям препарат способен на 30% улучшить доступность для пациентов, которым показана терапия бронхиальной астмы и ХОБЛ, - с этого года они могут приобретать лекарственное средство не только по льготе, но и в аптеках.

Работа по расширению портфеля препаратов для комплексной терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких ведется в компании уже восьмой год, с момента ее основания. «Таким образом, мы продолжаем реализацию своей цели: сделать доступным качественное лечение для каждого пациента», - подтверждает генеральный директор ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.