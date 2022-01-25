Поздравление ректора Университета "Дубна" с Днем российского студенчества

Студенческие годы – самый яркий и запоминающийся период в жизни каждого человека. Это время, когда закладываются основы будущей карьеры, формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный капитал – знания.

Приятно отметить, что студенты нашего университета – это гордость не только нашего региона, но и России в целом. Мы гордимся их победами в региональных, всероссийских и международных конкурсах, спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Уверен, что эти традиции продолжат и приумножат наши нынешние первокурсники.

Желаю всем студентам реализации самых смелых планов, успехов в учёбе, неисчерпаемой энергии и веры в свои силы! Пусть ваши студенческие будни будут богаты открытиями и останутся в памяти одним из самых счастливых периодов жизни!