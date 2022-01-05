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Пострадавшую в ДТП под Лиозно туристку из Дубны отправили домой в реанимобиле

среда, 05 января 2022 | 12:32    
Новости
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3 января в Беларуси в Лиозненском районе на встречке столкнулись туристический автобус и легковушка. Туристы направлялись в рождественский тур по Беларуси.

Водитель легкового авто при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате столкновения автобус опрокинулся. От полученных травм скончался водитель легковушки. Пострадавшие в ДТП – жители из нескольких регионов России. Всего 41 человек. Всем потребовалась помощь медиков и их госпитализировали в Витебскую областную больницу. Некоторым понадобилась помощь психологов. Среди пострадавших есть один 8-летний ребенок. Он чувствует себя хорошо.

Огромная благодарность на самом деле, потому что очень быстро среагировали, во-первых, местные жители. Я была удивлена. Останавливались машины, вытаскивали аптечки, сразу оказывали помощь, вызывали скорую и полицию. Молодцы. Не уходили до тех пор, пока не приехали кареты скорой помощи. Пока всех не увезли, люди не расходились вообще. Сюда приехали, здесь тоже весь персонал больницы стоял на первом этаже. Я была, честно говоря, удивлена, но очень приятно удивлена. Спасибо огромное! - Татьяна Ивахник, сопровождающая туристической группы (Россия).

Почетный консул в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев 4 января пообщался с пострадавшими в больнице. Большая часть пациентов после оказания помощи медиками идет на выписку. Еще три женщины, у которых переломы позвоночника и ключицы, продолжат лечение на родине. По этому случаю витебские медики проконсультировались с коллегами из Национального медцентра нейрохирургии имени Бурденко.

Им требуется дополнительное лечение и дополнительная специализированная транспортировка. Эту транспортировку российские власти готовы оказать в полном объеме. Любыми средствами транспорта, - сказал Юрий Суманеев.

Уже 4 января 38 туристов из России отправились автобусом в Минск. По предварительной информации, они продолжат рождественский тур по Беларуси.

Днем 5 января из Витебска в Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно. Специальный транспорт приехал из Смоленска. Одна из пострадавших туристок уедет в Рязань. У нее перелом ключицы. Реанимобиль со второй женщиной направится в Дубну Московской области.

Пациенток сопровождают мужья, а также медицинские работники. Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы.

Еще одна пациентка-россиянка остается пока в Витебске.

Одна женщина у нас остается здесь, в больнице, только потому, что у нее дальний путь следования. Ей требуется попасть в Архангельск. А так как у нее компрессионная травма позвоночника, сделать это наземным транспортом достаточно проблематично. Решаем вопрос предоставления, может быть, авиаперевозки. - Юрий Суманеев, Почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области.

Тэги: 
ДТП
Источник:
СТВ
Автор:
Редакция Новостей
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