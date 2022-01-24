Поликлиники Дубны переводятся на режим работы по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи

Прием врачей-терапевтов будет осуществляться без предварительной записи с 8:00 до 20:00.

С 24 января в поликлиниках увеличат количество врачей, а также разделят потоки больных и здоровых пациентов.

Жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38° С, могут прийти на прием без записи. Их примут в день обращения и возьмут тест на COVID-19. При необходимости дежурный врач направит к узкому специалисту.

Главной защитой во время пандемии COVID-19 остается вакцинация. Прививку от коронавируса можно сделать бесплатно по полису ОМС в рамках реализации президентского проекта "Здравоохранение". Сейчас уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет около 77% – прививку сделали уже более 4,2 млн человек. Вакцинацию постарались сделать максимально удобной.

Инфекционисты предупреждают: новый штамм «омикрон» передается в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «дельта». Он распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

Во взрослых поликлиниках Дубненской городской больницы можно бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции одним из отечественных препаратов. Предварительная запись на вакцинопрофилактику осуществляется на портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, в МФЦ и по телефону 122.

Коллективные заявки с приглашением выездной бригады медиков в учреждения, организации, на предприятия для вакцинации или ревакцинации сотрудников принимаются по электронной почте: mz_dubn_gb@mosreg.ru.