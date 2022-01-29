Подмосковье - родина тигров

Полицейский патруль прибыл на место по звонку местного жителя, но зверь уже ушел. К поиску и поимке были подключены полиция и охотоведы. Местная администрация рекомендовала жителям воздержаться от выходов на улицу, особенно детям.

Общими усилиями к 12:30 тигренка (ему 4 месяца) поймали. Хозяином оказался молодой человек, проживающий в деревне Красная Горка недалеко от Дмитрова. Обстоятельства побега выясняются.