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Пионер-лыжник: большая история маленькой скульптуры из Вербилок

вторник, 11 января 2022 | 15:00    
Лонгриды
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В Советском Союзе зимние виды спорта, особенно лыжи, были очень популярны и нормативы входили в ГТО. Внимание к этому виду спорта нашло отражение даже в скульптуре. В фондах Краеведческого музея города Сызрань (Самарская губерния) хранится фарфоровая статуэтка «Пионер-лыжник». Её ещё называют «Катание с гор».

Скульптура представляет собой стилизованную горку с ёлками по краям. На склоне фигура мальчика, спускающегося на лыжах. Лыжник изображён в движении (корпус устремлён вперёд, ноги полусогнуты, руки откинуты назад). Пальто распахнуто. Полы пальто развеваются волнами. На шее мальчика повязан красный пионерский галстук. Предмет поступил в фонды музея в 2002 году от жительницы Сызрани В.И.Кочетковой. Скульптура «Пионер-лыжник» изготовлена на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках. Роспись ручная. С тыльной стороны фигуры факсимиле автора «С.ОРЛОВ 54 г.».

Орлов Сергей Михайлович (1911–1973) – известный советский скульптор и почётный работник Дмитровского фарфорового завода. Фарфор стал материалом, в котором наиболее ярко проявился пластический дар художника, и сформировалась его индивидуальная творческая манера, во многом связанная с традициями старинных народных художественных промыслов. Образы и персонажи диковинных зверей и птиц, Бабы-Яги, лешего, русалки, Конька-Горбунка, персонажей сказки «Царевна-лягушка» воплощены в его скульптурных работах.

Позднее Сергей Михайлович обращается к темам исторического прошлого, создаёт ряд жанровых композиций, и со временем переходит к работе над монументальными скульптурами. Орлов автор ряда композиций для станций Московского метрополитена, павильонов ВДНХ, Московского университета. За скульптурные композиции «Сказка», «Александр Невский», «Мать» - Сергей Михайлович был награждён Государственной премией СССР в 1946 г., а за произведение «Илья Муромец и Соловей-разбойник» серебряной медалью на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. Орлов также стал автором памятника Юрию Долгорукому в Москве и памятника Афанасию Никитину в Калинине. Однако фарфор всегда оставался для Сергея Орлова одним из любимых материалов.

Тэги: 
история
Вербилки
культура
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