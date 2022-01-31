Перекрытие дорог в Дубне 1 февраля в Левобережной части

При производстве работ будет полностью перекрыто движение транспортных средств по ул. Центральной (от ул. Октябрьской до пл. Космонавтов).

На время проведения работ автобусы будут осуществлять движение по ул. Тверская.

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются ООО «Верхняя Волга».

Приносим извинения за временные неудобства!