Перекрытие дорог в Дубне 1 февраля в Левобережной части

понедельник, 31 января 2022 | 14:47    
Новости
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01 февраля с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по устранению наледи (сосулек) на крышах многоквартирных домов на улице Центральной.

При производстве работ будет полностью перекрыто движение транспортных средств по ул. Центральной (от ул. Октябрьской до пл. Космонавтов).

На время проведения работ автобусы будут осуществлять движение по ул. Тверская.

Организационные, информационные и технические меры, необходимые для выполнения работ, а также требования безопасности дорожного движения обеспечиваются ООО «Верхняя Волга».

Приносим извинения за временные неудобства!

Тэги: 
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