Осторожно, размножаются белки!

Создание семей у белок – процесс волнительный. В это время активность зверьков сильно возрастает: они возбужденно кричат и урчат, стучат по веткам деревьев, много бегают друг за другом и всячески демонстрируют агрессию к конкурентам.

Благосклонности одной самки порой добиваются несколько самцов, которые часто устраивают драки. Белка вместе с самцом-победителем уединяются в шарообразном гнезде или в дуплах дятлов и гнездах ворон. Примерно через 40 дней у зверьков появится потомство – обычно от 3 до 10 детенышей. Замерзнуть они не смогут даже в лютые морозы: в обустроенном беличьем домике сохраняется температура до плюс 18 градусов.

Белки примечательны тем, что могут размножаться до двух раз в год, а в более теплых регионах даже до трех.

Пожалуйста, не позволяйте приближаться к белкам детям - это может закончиться расцарапанными руками.