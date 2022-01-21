°
Влажность: %
Давление: мм

Осторожно, размножаются белки!

пятница, 21 января 2022 | 20:51    
Новости
     12
В лесах Подмосковья начались зимние брачные игры белок.

Создание семей у белок – процесс волнительный. В это время активность зверьков сильно возрастает: они возбужденно кричат и урчат, стучат по веткам деревьев, много бегают друг за другом и всячески демонстрируют агрессию к конкурентам.

Благосклонности одной самки порой добиваются несколько самцов, которые часто устраивают драки. Белка вместе с самцом-победителем уединяются в шарообразном гнезде или в дуплах дятлов и гнездах ворон. Примерно через 40 дней у зверьков появится потомство – обычно от 3 до 10 детенышей. Замерзнуть они не смогут даже в лютые морозы: в обустроенном беличьем домике сохраняется температура до плюс 18 градусов.

Белки примечательны тем, что могут размножаться до двух раз в год, а в более теплых регионах даже до трех.

Пожалуйста, не позволяйте приближаться к белкам детям - это может закончиться расцарапанными руками.

Тэги: 
звери
безопасность
Источник:
РИАМО
Автор:
Редакция Новостей
Читать Дубна.Ru в

 

21.01.2022 | 14:14   
Новости
    28
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили после прокурорской проверки в Талдоме
После проверки смерти кошек Талдомская прокуратура возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными»...
криминал | Прокуратура | звери | Талдом
19.01.2022 | 11:34   
Новости
    34
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность во время проведения Крещенских купаний
В ночь с 18 на 19 января работники Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с...
Мособлпожспас | безопасность
17.01.2022 | 10:21   
Новости
    44
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь раненой сторожевой собаке
В субботу, 15 января, работники 270-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО «...
Мособлпожспас | звери