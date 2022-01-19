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Осторожно, мошенники собирают деньги на «восстановление» храмов в Казахстане

среда, 19 января 2022 | 13:08    
Новости
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К сожалению, на всё новое мошенники реагируют одними из первых. В РПЦ призывают проявлять осторожность и не верить рассылкам мошенников.

Московская епархия со ссылкой на информацию Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата сообщает о мошенниках, которые обманывают людей в разных регионах России.

«Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счет якобы на «восстановление храмов и монастыря в Алмате (Республика Казахстан)». Письмо от мошенников изобилует ложью», — предупреждают в РПЦ.

Отдел внешних церковных связей обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими.

Тэги: 
мошенничество
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