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Оружие вне зависимости от ситуации объявят "источником повышенной опасности"

воскресенье, 09 января 2022 | 14:53    
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Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го. Ранее этой нормы в законодательстве не было и какой предмет относится к источникам повышенной опасности решал только суд.

"Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", - объясняет доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд. Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.

"Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.

Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.

Тэги: 
закон
оружие
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