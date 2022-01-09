Оружие вне зависимости от ситуации объявят "источником повышенной опасности"

"Речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины", - объясняет доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.

Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд. Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.

"Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред", — пояснил юрист.

Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.