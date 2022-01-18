ОЭЗ «Дубна» – 16 лет пути

Сегодня многие предприниматели готовы открыть собственное предприятие или перевести уже действующий бизнес в особую экономическую зону «Дубна». Ее привлекательность обусловлена не только налоговыми и таможенными льготами, но в первую очередь гарантиями государства по формированию необходимой инфраструктуры и уникальностью Управляющей компании ОЭЗ, создавшей максимально комфортные условия для реализации проектов любого уровня сложности.

За 16 лет, и особенно в последние годы, удалось построить объекты инфраструктуры практически на всей территории ОЭЗ «Дубна», привлечь более 170 высокотехнологичных компаний с общей численностью свыше 5 тысяч специалистов, инвестировать за счет бюджетных средств более 19 млрд. рублей и что особенно немаловажно - сформировать благоприятную репутацию ОЭЗ «Дубна» в бизнес среде, войти в число лучших российских ОЭЗ по инвестиционной привлекательности. Сегодня на ее территории 44 резидента ведут строительство научно-производственных комплексов, из них 23 его завершили и выпускают продукцию. Всего эти компании уже инвестировали в проекты более 30 млрд руб. На площадях трех инновационно-технологический центров открыли собственные предприятия около 120 компаний, которые осуществили порядка 7 млрд инвестиций.

"Наша технико-внедренческая зона, по сути, стала региональным центром поддержки инновационного предпринимательства, институтом развития высокотехнологического сектора – одного из приоритетов экономики России", - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - "Для наукоемких компаний-резидентов нам было важно выстроить продуктивную систему полного цикла: от идей до производства коммерчески успешного инновационного продукта, вывода его на отечественный и мировой рынок. И сегодня мы в полной мере ощущаем доверие бизнеса к подмосковной площадке, на которую в последнее время стали активно приходить крупные высокотехнологичные российские компании с миллиардными инвестициями, а также иностранные инвесторы."

Действительно, только за два предыдущих года в ОЭЗ локализовали бизнес сразу три крупнейших компании. Среди них «Надежный цифровой сервис данных» с инвестициями порядка 5 млрд руб., которая построит центр обработки данных на 2000 стойко-мест под клиентское вычислительное и коммутационное оборудование. Это будет второй ЦОД в России по стандарту, на который сегодня равняется весь мировой рынок. Проект был презентован губернатору Андрею Воробьеву, который пообещал его поддержку со стороны правительства региона. Российская компания Yadro строит крупнейший в стране завод полного цикла по производству вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Предприятие возводится в рамках процесса импортозамещения производства радиоэлектроники. В реализацию проекта планируется вложить до 6 млрд руб., создать порядка 600 рабочих мест и начать выпуск продукции уже в конце этого года. А резидент «Э.Г.ЛАБ» построит производственный комплекс, первую очередь которого завершит к концу 2023 года. Проект предусматривает инвестиции в размере 7,8 млрд руб. и 400 новых рабочих мест. На предприятии будут разрабатывать и выпускать парфюмерно-косметическую продукцию по уникальным технологиям, которые не используются в России, но прошли успешную апробацию за рубежом. Безусловно, приход таких компаний еще больше повышает инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Дубна».

В проекты резидентов особой экономической зоны активно вкладываются зарубежные инвесторы. Сегодня это такие страны, как Беларусь, Бельгия, Германия, Швейцария, Индия, Китай и Япония. В частности, наибольшие вложения уже реализовали компании-резиденты «ПСК Фарма», «Аркрэй», «Акванова Рус» и «Фрерус».

А 30 декабря 2021 года в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», на предновогодней торжественной встрече коллектива, его руководитель подвел итоги уходящего 2021 года, назвал новые крупные инвестпроекты резидентов и вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам Управляющей компании.