О новых дополнительных ежемесячных выплатах педагогам Подмосковья

понедельник, 24 января 2022 | 20:53
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По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева,p с 1 января работники учреждений образования Подмосковья будут получать ежемесячно дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей.
Кто получит надбавку?
- Учителя;
- Воспитатели;
- Педагоги доп. образования;
- Заведующие детских садов.
Для младших воспитателей (нянечек) вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тысячи рублей.
Первая выплата поступит в феврале - к зарплате за январь.
Деньги придут автоматически - никуда ходить писать заявления не нужно.