О новых дополнительных ежемесячных выплатах педагогам Подмосковья

понедельник, 24 января 2022 | 20:53    
Новости
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По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева,p с 1 января работники учреждений образования Подмосковья будут получать ежемесячно дополнительно к зарплате по 5 тысяч рублей.

Кто получит надбавку?

  • Учителя;
  • Воспитатели;
  • Педагоги доп. образования;
  • Заведующие детских садов.

Для младших воспитателей (нянечек) вводится ежемесячная прибавка в 2,5 тысячи рублей.

Первая выплата поступит в феврале - к зарплате за январь.

Деньги придут автоматически - никуда ходить писать заявления не нужно.

Тэги: 
Подмосковье
образование
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