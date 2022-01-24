О новых дополнительных ежемесячных выплатах педагогам Подмосковья

В четверг, 20 января, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...

В четверг, 20 января, спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками...

24.01.2022 | 15:24

50