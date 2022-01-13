Начальник Дубненского «Мособлпожспас»: пренебрежение правилами пожарной безопасности приводит к печальным последствиям

Начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Бабенко рассказал, что причинами возгораний чаще всего становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а также неисправная электропроводка.

«Как только столбики термометров устремляются вниз, люди начинают отапливать жилье, используя дополнительные электронагревательные приборы. При этом не принимается во внимание то, что нагрузка на электрическую сеть существенно увеличивается, а состояние электропроводки в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Как результат – короткое замыкание и пожар. Часто причинами возгораний в отопительный сезон становится как нарушение правил установки печей, так и пренебрежение правилами пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», – рассказал начальник теруправления.

Алексей Бабенко добавил, что в целях предотвращения и предупреждения пожаров в зимний период, работники противопожарно-спасательной службы регулярно проводят профилактическую работу среди населения региона.

«Огнеборцы напоминают жителям Дубненского городского округа о правилах пожарной безопасности, рекомендуют своевременно устранять неисправности электрической сети, розеток и выключателей, не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, не оставлять без контроля топящиеся печи и включенные в сеть электроприборы, регулярно очищать дымоходы и печи от сажи и нагара», – уточнил руководитель Дубненского территориального управления.

Алексей Бабенко отметил, что в ходе рейдов работники дежурных караулов распространяют среди населения листовки и памятки на противопожарную тематику, размещают профилактические материалы на информационных стендах в населенных пунктах, а также задействуют в профилактической работе мобильный комплекс информирования и оповещения населения.