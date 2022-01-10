Молодые люди смогут оплачивать «Пушкинской картой» походы на российские фильмы

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

"Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли," – сказал глава кабмина.

Напомним, «Пушкинскую карту» могут завести люди с 14 до 22 лет. С помощью неё можно посещать театры, музеи, выставки и концерты за счёт государства. С этого года номинал карты был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год.