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Молодые люди смогут оплачивать «Пушкинской картой» походы на российские фильмы

понедельник, 10 января 2022 | 15:51    
Новости
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В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тысяч рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Министерство культуры и Министерство цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта».

"Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли," – сказал глава кабмина.

Напомним, «Пушкинскую карту» могут завести люди с 14 до 22 лет. С помощью неё можно посещать театры, музеи, выставки и концерты за счёт государства. С этого года номинал карты был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год.

Тэги: 
молодежь
культура
фильм
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