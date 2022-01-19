Минер ошибается только однажды: взрывоопасная "Пузировка" от "ВкусВилл"

«История действительно из разряда "и смешно, и грустно". Нам очень-очень жаль, что у вас с "Пузировкой" отношения не сложились должным образом», — написала сотрудница компании в Facebook на претензии клиентки.

Заметим, что два года назад, когда эта газировка только появилась на прилавках "ВкусВилл", жалобы на нее поступали повсеместно. Тогда напиток был отправлен на доработку, а покупателей предупредили, что открывать его в помещении не рекомендуется. Всем желающим из ранее купивших бутылки с опасным содержимым вернули деньги.

«В этом году мы вернули "Пузировку" на полки, и она была прекрасна, обращений по взрывам не было до праздников (Новый Год - ред.). После праздников мы получили две жалобы, ваша — третья. В сравнении с продажами это даже не один процент, но, конечно, ситуацию это никак не умаляет», — продолжила представительница торговой сети.

В итоге пострадавшей оформили возврат стоимости напитка несгорающими бонусами на карту лояльности магазина, а также предложили услуги химчистки с возможностью выбрать компанию лично.