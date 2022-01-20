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Михаил Бузулуцкий: Рост цен на жильё не выйдет за пределы инфляции

четверг, 20 января 2022 | 10:36    
Новости
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Продажи новостроек в последних двух кварталах уходящего года не радуют застройщиков. Если в мае выручка составляла 167 млрд. рублей, то спустя пару месяцев эта цифра стала на треть меньше. Такой заметный скачок это не циклический процесс падения спроса и не сезонный фактор. Давайте начнем разбираться и посмотрим, как развивалась ситуация на рынке недвижимости за последние два года.

Как господдержка повлияла на рынок недвижимости

В 2019 году развитие проходило вялотекущим темпом: сохранялся дефицит жилой недвижимости не только в Москве и близлежащей области, но и в регионах. В середине 20-го года уровень благосостояния оказался под угрозой и было понятно, что необходимо принимать критические меры для спасения экономики. С введением короновирусных ограничений, реальные доходы домохозяйства сократились и спрос, который никогда не был высоким за последние 10 лет, упал и вовсе. Поэтому правительство решило этот вопрос одновременно с обеих позиций.

В одной стороны, введены меры поддержки для строительной отрасли: дешевые кредиты под строительство, мораторий на пени и штрафы сроков ввода жилья и госгарантии на выкуп проблемного жилья. С другой стороны, для потенциальных покупателей ввели субсидирование ставок по ипотеке, сделав ее более доступной. Что получилось в итоге? Резко возрастает спрос на жилую недвижимость во всех регионах страны, но дефицит предложения остался на прежнем уровне. Темпы строительства конечно же выросли, но перебить аппетиты потребителей им не удалось.

Перспективы развития ситуации с жильем

Вместе с этим начинается разгоняться инфляция не только на продукты питания, но и на стройматериалы и рабочую силу. В итоге цена за квадратный метр взлетает до неприличных уровней и к концу 2021 года мы фиксируем повышение в среднем на 34%. Самыми удачливыми в данной ситуации стали те, кто успел купить в самом начале действия программы льготной ипотеки - до повышения цен. А для всех остальных данные маневры государства и внешняя конъюнктура дала угасающий эффект, т.к. цены ударными темпами стали расти от месяца к месяцу, вплоть до середины 2021 года.

После резкого спада продаж по случаю завершения программы льготной ипотеки, застройщики столкнулись с проблемой: как реализовывать свои объекты с поднявшимися ценами? Число инвесторов в объекты недвижимости снизилось также кратно, поскольку вырос порог входа и возможные риски. Как отмечает вице-президент компании «Инград» Михаил Бузулуцкий:

“В ближайшие 2 года цены на недвижимость не будут падать, а расти в пределах инфляции. Этому способствуют растущие цены на стройматериалы и рабочую силу, а также превалирующий спрос над предложением”.

Поэтому главной задачей девелоперов будет удержать продажи на докризисном уровне, а основным инструментом станет субсидирование банковских кредитов и предоставление скидок.

Тэги: 
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